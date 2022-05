WTA 250 Rabat 2022: Ferrando lotta ma cede in tre set all’ungherese Bondar dopo 2h46? (Di martedì 17 maggio 2022) Non basta il cuore a Cristiana Ferrando che perde, dopo una battaglia di 2h46? al primo turno del WTA 250 di Rabat 2022 dalla numero 5 del seeding, l’ungherese Anna Bondar, in tre set. 6-4, 3-6, 7-5 il parziale in favore della magiara che al secondo turno affronterà la slovacca Kristina Kucova CRONACA – Parte bene l’azzurra che si lascia dietro le pressioni di affrontare la numero 5 del seeding e gioca un buon tennis. La differenza di valori in campo però viene accentuata nel famoso settimo game, con la partita sul 3-3 l’azzurra concede il break a zero e porta Bondar avanti 4-3 con break. Senza concedere nemmeno una palla break l’ungherese porta a casa il primo set per 6-4. Nel secondo set la situazione è la medesima del primo: 3-3 ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Non basta il cuore a Cristianache perde,una battaglia di? al primo turno del WTA 250 didalla numero 5 del seeding, l’ungherese Anna, in tre set. 6-4, 3-6, 7-5 il parziale in favore della magiara che al secondo turno affronterà la slovacca Kristina Kucova CRONACA – Parte bene l’azzurra che si lascia dietro le pressioni di affrontare la numero 5 del seeding e gioca un buon tennis. La differenza di valori in campo però viene accentuata nel famoso settimo game, con la partita sul 3-3 l’azzurra conil break a zero e portaavanti 4-3 con break. Senza conre nemmeno una palla break l’ungherese porta a casa il primo set per 6-4. Nel secondo set la situazione è la medesima del primo: 3-3 ...

