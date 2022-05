"Via libera al burkini in piscina". A Grenoble scoppia la protesta (Di martedì 17 maggio 2022) Passa la delibera voluta dal sindaco ecologista che sdogana Senza veli e burkini nelle piscine comunali. Marine Le Pen attacca: "Sottomette la repubblica alle pressioni islamiste" Leggi su ilgiornale (Di martedì 17 maggio 2022) Passa la devoluta dal sindaco ecologista che sdogana Senza veli enelle piscine comunali. Marine Le Pen attacca: "Sottomette la repubblica alle pressioni islamiste"

