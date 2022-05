UFFICIALE – Il Messico svela i convocati per la Nations League: scelta a sorpresa per Lozano! (Di martedì 17 maggio 2022) Il Messico ha diramato la lista dei convocati per le prossime partite valide per la Nations League sudamericana. La Selezione messicana fa parte del girone A ed ha nel proprio girone Suriname e Giamaica che dovrà rispettivamente affrontare nel mese di giugno. Lozano (Photo by Hector Vivas/Getty Images)UFFICIALE – Lozano non convocato dal Messico Tuttavia, c’è una grande novità tra i convocati: il Chucky Lozano non è stato convocato. Ancora non è stato svelato il motivo di questa scelta; nei prossimi giorni è possibile che lo stesso calciatore o la federazione messicana chiariranno il perché di questa decisione sorprendente. ¡Un verano de fútbol! Aquí los 3?8? convocados de Gerardo Martino para los juegos de la Liga de ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 17 maggio 2022) Ilha diramato la lista deiper le prossime partite valide per lasudamericana. La Selezione messicana fa parte del girone A ed ha nel proprio girone Suriname e Giamaica che dovrà rispettivamente affrontare nel mese di giugno. Lozano (Photo by Hector Vivas/Getty Images)– Lozano non convocato dalTuttavia, c’è una grande novità tra i: il Chucky Lozano non è stato convocato. Ancora non è statoto il motivo di questa; nei prossimi giorni è possibile che lo stesso calciatore o la federazione messicana chiariranno il perché di questa decisione sorprendente. ¡Un verano de fútbol! Aquí los 3?8? convocados de Gerardo Martino para los juegos de la Liga de ...

