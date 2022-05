Ucraina: Consiglio M5S, Italia spinga per difesa comune Ue e Energy Fund (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio nazionale del M5S, tornato a riunirsi nella serata di ieri e in mattinata con il leader Giuseppe Conte, ha deliberato all'unanimità "di sostenere un ruolo dell'Italia, in prima linea, in direzione del rafforzamento del pilastro europeo della difesa comune, che adeguatamente posto a supporto di una politica estera europea, può garantire maggiore sicurezza all'Unione europea e consentire una razionalizzazione delle spese e degli investimenti militari, in modo da dotarsi di uno strumento militare europeo più moderno ed efficiente, oltreché più economico per i singoli Stati membri". L'organo 'di comando' del M5S ha inoltre sentenziato "di considerare imprescindibile che, nel quadro delle iniziative europee, venga adottata una strategia comune di sostegno energetico ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Ilnazionale del M5S, tornato a riunirsi nella serata di ieri e in mattinata con il leader Giuseppe Conte, ha deliberato all'unanimità "di sostenere un ruolo dell', in prima linea, in direzione del rafforzamento del pilastro europeo della, che adeguatamente posto a supporto di una politica estera europea, può garantire maggiore sicurezza all'Unione europea e consentire una razionalizzazione delle spese e degli investimenti militari, in modo da dotarsi di uno strumento militare europeo più moderno ed efficiente, oltreché più economico per i singoli Stati membri". L'organo 'di comando' del M5S ha inoltre sentenziato "di considerare imprescindibile che, nel quadro delle iniziative europee, venga adottata una strategiadi sostegno energetico ...

