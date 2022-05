Tentò di dar fuoco all'ex moglie, confermati in Appello 18 anni di carcere per Ciro Russo (Di martedì 17 maggio 2022) La condanna a 18 anni e 8 mesi di carcere per Ciro Russo è stata confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria. L'uomo, tre anni fa, Tentò di uccidere la ex moglie dandole fuoco. Ora arriva la conferma della sentenza di primo grado risalente al luglio 2020, che aggiunge 8 mesi per la continuazione con un'altra condanna per maltrattamenti nei confronti della moglie, arrivata in passato. Leggi su tg24.sky (Di martedì 17 maggio 2022) La condanna a 18e 8 mesi diperè stata confermata dalla Corte d'di Reggio Calabria. L'uomo, trefa,di uccidere la exdandole. Ora arriva la conferma della sentenza di primo grado risalente al luglio 2020, che aggiunge 8 mesi per la continuazione con un'altra condanna per maltrattamenti nei confronti della, arrivata in passato.

