Southampton-Liverpool 1-2 | Klopp | “Partita speciale Non sarà facile vincere il titolo | ma ci proveremo”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 maggio 2022) Jurgen, allenatore del, ha parlato così dopo la vittoria dei Reds in rimonta per 1-2 ai danni del: “Sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Quello che stiamo facendo soprattutto in questa seconda parte di stagione è straordinario. Contro il Chelsea c’era in campo una squadra completamente diversa, ma quelli scelti per ladi oggi hanno fatto comunque molto bene. La mentalità è la forza di questa squadra, non ho mai allenato un gruppo come questo. Ognuno cerca di fare il massimo nel momento in cui viene chiamato in causa. Stasera è stata unadavvero: mi sono preso la responsabilità di cambiare tanti giocatori e i ragazzi hanno risposto al meglio. Ultima gara di campionato? Non...