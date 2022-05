Soleil Sorge in vacanza con i Basciagoni e Gianluca Costantino (Di martedì 17 maggio 2022) Flirt tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino? Gianluca Costantino lo aveva promesso che si sarebbe rivisto con Soleil Sorge anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. E così è stato. lo aveva dichiarato nel corso di un’intervista a Novella 2000 condotta da Armando Sanchez: Mi farebbe piacere conoscerla meglio prima di conquistare il suo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 17 maggio 2022) Flirt tralo aveva promesso che si sarebbe rivisto conanche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. E così è stato. lo aveva dichiarato nel corso di un’intervista a Novella 2000 condotta da Armando Sanchez: Mi farebbe piacere conoscerla meglio prima di conquistare il suo L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

andreastoolbox : #Soleil Sorge in vacanza con i Basciagoni e Gianluca Costantino - Novella_2000 : Soleil, vacanza in 4 a Ibiza con i Basciagoni e un altro ex vippone: flirt in corso? - _KVNEKII : RT @marcomars__: Io non riesco a capire se questa è ana mena, emma muscat, elodie con un nuovo taglio di capelli, soleil sorge o licia nune… - colcuoreamille : RT @marcomars__: Io non riesco a capire se questa è ana mena, emma muscat, elodie con un nuovo taglio di capelli, soleil sorge o licia nune… - gsaporita : Soleil Sorge ad IBIZA...in un momento di RELAX #stateofsoleilofficial #solearmy #soleilstasi #teamsoleil -