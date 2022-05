Sampdoria vs Fiorentina 4-1 | la Viola cade a Marassi

(Di martedì 17 maggio 2022) Termina il match delle ore 18.30 al Ferraris di Genova travs4-1. Lae rallenta il passo per l’Europa la strada si complica, ultima giornata al Franchi con Juventus.vs4-1: i blucerchiati calano il poker Brutto ed inatteso stop dellache nella 37a giornata di Serie A perde 4-1 acontro lae vede complicarsi la corsa all’Europa League. L’ultima giornata vede laospitare la Juventus ed oggi avrebbe dovuto agganciare Roma e Lazio per un posto in Europa. I Blucerchiati giocano senza pensieri raggiunto l’obbiettivo salvezza. I ragazzi di Italiano pagano a caro prezzo la tensione, mentre la Samp dopo ...

