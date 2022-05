Raid punitivo a Pacevecchia, assolto Paolo Sparandeo (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il 2 novembre 2020, un uomo di Benevento, fu vittima di una spedizione punitiva con tanto di mazza da baseball. L’aggressione violenta nei confronti della vittima, rese necessario il ricovero presso l’Ospedale “S. Pio” di Benevento. L’uomo, assistito dall’avvocato Claudio Fusco, subì una frattura della gamba sinistra. La spedizione a scopo “punitivo” avvenne perché la vittima era stata ritenuta responsabile del danneggiamento, avvenuto poco tempo prima, di alcuni veicoli parcheggiati al rione Iacp “Pacevecchia”. La Squadra mobile aveva arresto per lesioni aggravate i presunti autori di questo Raid, Paolo Sparandeo, 32enne e Amedeo Impronta, 31enne, identificati e messi ai domiciliari nel mese di aprile 2020 grazie alle indagini della questura di Benevento. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il 2 novembre 2020, un uomo di Benevento, fu vittima di una spedizione punitiva con tanto di mazza da baseball. L’aggressione violenta nei confronti della vittima, rese necessario il ricovero presso l’Ospedale “S. Pio” di Benevento. L’uomo, assistito dall’avvocato Claudio Fusco, subì una frattura della gamba sinistra. La spedizione a scopo “” avvenne perché la vittima era stata ritenuta responsabile del danneggiamento, avvenuto poco tempo prima, di alcuni veicoli parcheggiati al rione Iacp “”. La Squadra mobile aveva arresto per lesioni aggravate i presunti autori di questo, 32enne e Amedeo Impronta, 31enne, identificati e messi ai domiciliari nel mese di aprile 2020 grazie alle indagini della questura di Benevento. ...

