Quirinale | Renzi | ' io convinto su Draghi | ma i Draghi boys non hanno aiutato'

Roma, 17 mag (Adnkronos) - "Io non ero per il Mattarella bis, ci siamo arrivati. Io ero convinto che se Draghi fosse andato al Colle sarebbe stata una scelta molto saggia. Ma attribuisco parte della responsabilità ai Draghi boys, Giavazzi e Funiciello, non hanno aiutato in quelle ore". Lo ha detto Matteo Renzi, presentando il suo ultimo libro, parlando delle ultime elezioni per il Quirinale. "Pensare di portare Draghi al Quirinale contro i partiti è stata una ricostruzione che ha fatto del male. Poi Draghi è un civil servant, fa bene il suo lavoro. Io avrei preferito sette anni al Colle che uno al governo", ha spiegato il leader di Italia Viva.

