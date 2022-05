Più qualità informazione e giovani, priorità governo per Rai (Di martedì 17 maggio 2022) Accelerare la trasformazione della Rai in digital media company, accrescere la qualità dell`informazione, attrarre e fidelizzare il pubblico giovane. Sono alcuni degli obiettivi indicati nell'atto di indirizzo propedeutico all`intesa tra l`Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro dello sviluppo economico sul contratto di servizio della Rai. L'atto è stato approvato oggi in Consiglio dei ministri. Il nuovo contratto 2023-2028, secondo le indicazioni approvate in Cdm, dovrà prioritariamente indicare obblighi e impegni, garantendo e salvaguardando la sostenibilità economica, l`efficienza aziendale e la razionalizzazione della spesa.Allo stesso tempo, dovrà ridefinire la missione del servizio pubblico, in una prospettiva pluriennale, secondo i principi di rilevanza, inclusività, sostenibilità e credibilità e introdurre obiettivi ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 17 maggio 2022) Accelerare la trasformazione della Rai in digital media company, accrescere ladell`, attrarre e fidelizzare il pubblico giovane. Sono alcuni degli obiettivi indicati nell'atto di indirizzo propedeutico all`intesa tra l`Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro dello sviluppo economico sul contratto di servizio della Rai. L'atto è stato approvato oggi in Consiglio dei ministri. Il nuovo contratto 2023-2028, secondo le indicazioni approvate in Cdm, dovrà prioritariamente indicare obblighi e impegni, garantendo e salvaguardando la sostenibilità economica, l`efficienza aziendale e la razionalizzazione della spesa.Allo stesso tempo, dovrà ridefinire la missione del servizio pubblico, in una prospettiva pluriennale, secondo i principi di rilevanza, inclusività, sostenibilità e credibilità e introdurre obiettivi ...

