L'ambasciatore non ha più dubbi e adesso rivela: "Vi dico che cosa farà davvero Putin..." (Di martedì 17 maggio 2022) «Quando ero alla Farnesina, mi incontravo spesso con l'ambasciatore dell'Urss. Non ci sparavamo mica, tra italiani e russi c'è sempre stata una tradizione di buoni rapporti». Parola di un uomo che prima con l'Urss e poi con la Russia ha avuto spesso a che fare nella sua cinquantennale carriera. Alessandro Minuto Rizzo, dal 2001 al 2007 vicesegretario generale e poi segretario generale a interim della Nato, e già ambasciatore d'Italia presso il Comitato per la politica e la sicurezza dell'Ue, ha avuto ruoli apicali nelle istituzioni che oggi si confrontano con Putin. E può suggerirci la strada migliore della diplomazia per uscire dal conflitto. ambasciatore, il presidente Zelensky ha detto che l'unica condizione per trattare è che i russi lascino l'Ucraina. È uno scenario plausibile? «In guerra e in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) «Quando ero alla Farnesina, mi incontravo spesso con l'dell'Urss. Non ci sparavamo mica, tra italiani e russi c'è sempre stata una tradizione di buoni rapporti». Parola di un uomo che prima con l'Urss e poi con la Russia ha avuto spesso a che fare nella sua cinquantennale carriera. Alessandro Minuto Rizzo, dal 2001 al 2007 vicesegretario generale e poi segretario generale a interim della Nato, e giàd'Italia presso il Comitato per la politica e la sicurezza dell'Ue, ha avuto ruoli apicali nelle istituzioni che oggi si confrontano con. E può suggerirci la strada migliore della diplomazia per uscire dal conflitto., il presidente Zelensky ha detto che l'unica condizione per trattare è che i russi lascino l'Ucraina. È uno scenario plausibile? «In guerra e in ...

