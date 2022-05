Ginevra | Fognini subito fuori | stasera “Ceck” a caccia dei quarti alle 20 in tv

(Di martedì 17 maggio 2022) Nel “Gonet Geneva Open” il siciliano, promosso dqualificazioni, torna in campo giàper il secondo turno contro il polacco Majchrzak. Il ligure battuto in due set dall’australiano Kokkinakis

Advertising

SportRepubblica : Tennis, Fognini subito fuori a Ginevra - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Ginevra. Fognini esce di scena al primo turno - Luxgraph : Atp Ginevra, Fognini subito fuori: battuto all'esordio da Kokkinakis - paoloangeloRF : ATP Ginevra: Kokkinakis approfitta di un opaco Fognini - paoloangeloRF : ATP Ginevra: Kokkinakis approfitta di un opaco Fognini -

Il nostro Fabio Fognin i esce di scena al primo turno dell' ATP 250 di, torneo sulla terra rossa in preparazione del Roland Garros che inizierà domenica, sconfitto ...sconfitta per, che ...Il ligure si è arreso in due set all'australiano Kokkinakis(SVIZZERA) - Fabioesce di scena al primo turno del "Gonet Geneva Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa di, in ...Termina al primo turno l'avventura svizzera di Fabio Fognini al "Gonet Geneva Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa di Ginevra. Nulla da ...Grande vittoria su Cirstea per la russa, bene come la padrona di casa. Nessuna particolare sorpresa negli altri match ...