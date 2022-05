Festival di Cannes 2022 | il programma completo e l’omaggio a Top Gun

Leggi su 361magazine

(Di martedì 17 maggio 2022)di, ildella più importante kermesse cinematografica francese ea Top Gun Ha inizio oggi, lunedì 17 maggio, l’edizionedeldi, la kermesse cinematografica più importante della Francia. La 75esima edizione delsi terrà fino al 28 maggio e vede in gara due film italiano: Nostalgia di Martone e Le otto montagne diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, è tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017. Mentre quello di Valeria Bruni Tedeschi, Les Amandiers, è una produzione francese. The new trailer for #TopGun is here. See you at the theater. pic.twitter.com/QTdfWNeTzc — Tom Cruise ...