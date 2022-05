Elon Musk e il tira e molla con Twitter

(Di martedì 17 maggio 2022) Il proprietario di Tesla ha dichiarato che l'acquisizione da 44 miliardi di dollari non potrà andare avanti finchénon dimostrerà che gli account falsi sono effettivamente inferiori al 5% del totale

Il fondatore di Tesla,, ferma l'acquisto di Twitter , "Questa offerta non può andare avanti finchè Twitter non prova che i profili fake siano sotto il 5%. La mia offerta era basata sul fatto che i filing di ...Mosse di Buffett a parte, Twitter continua a confermarsi titolo protgonista di Wall Street, dopo l'offerta di acquisizione lanciata dal numero uno di Tesla,. Tuttavia le ultime notizie sull'...È difficile ricordare un’acquisizione che abbia ricevuto più attenzione dell’acquisto di Twitter (NYSE:TWTR) da parte dell’amministratore delegato di Tesla Elon Musk. Forse non ce n’è. Ammettiamo che ...Elon Musk gela i vertici di Twitter, compro solo se provate che i profili fake o spam sono mendo del 5% del totale ...