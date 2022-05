Elezioni in Libano, crollano gli alleati delle formazioni sciite Hezbollah e Amal: persa la maggioranza e Parlamento più frammentato (Di martedì 17 maggio 2022) Dal punto di vista giornalistico, l’esito delle Elezioni parlamentari libanesi suggerisce un titolo quasi ovvio, dovuto, perché la notizia è senza dubbio la netta ritrazione della coalizione di maggioranza: il fronte guidato dai partiti sciiti di Amal ed Hezbollah, che insieme ad altri partiti cristiani, armeni e drusi formava la maggioranza con 71 dei 128 seggi del Parlamento libanese, rimarrà al di sotto della soglia di 64 seggi, non potendo quindi più contare, sulla carta, sulla propria capacità di “direzione” dell’esecutivo. Un declino che si spiega soprattutto con il ridimensionamento di tutte le componenti “ancillari” del potere sostanziale di Hezbollah in Libano, perché se è vero che il partito filo-iraniano ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Dal punto di vista giornalistico, l’esitoparlamentari libanesi suggerisce un titolo quasi ovvio, dovuto, perché la notizia è senza dubbio la netta ritrazione della coalizione di: il fronte guidato dai partiti sciiti died, che insieme ad altri partiti cristiani, armeni e drusi formava lacon 71 dei 128 seggi dellibanese, rimarrà al di sotto della soglia di 64 seggi, non potendo quindi più contare, sulla carta, sulla propria capacità di “direzione” dell’esecutivo. Un declino che si spiega soprattutto con il ridimensionamento di tutte le componenti “ancillari” del potere sostanziale diin, perché se è vero che il partito filo-iraniano ed ...

ilpost : Hezbollah ha perso la maggioranza alle elezioni in Libano - GiovanniFanfoni : RT @ilpost: Hezbollah ha perso la maggioranza alle elezioni in Libano - Rossana44792035 : RT @bettafiorito: ++ Hezbollah e alleati libanesi perdono maggioranza parlamento + B EST TAP AS01 (ANSA-AFP) - BEIRUT, 17 MAG - Il partit… - News24_it : Hezbollah ha perso la maggioranza alle elezioni in Libano - Il Post - jos_90 : RT @RSInews: Libano, gli sciiti perdono la maggioranza - Hezbollah e alleati escono sconfitti dalle elezioni, vincono i cristiani di Samir… -