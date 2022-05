Dal 1991, sciolti per mafia 357 Comuni e 7 aziende sanitarie (Di martedì 17 maggio 2022) Tra l`agosto del 1991 e il 30 novembre del 2021 i Comuni sciolti per infiltrazioni mafiosi in Italia sono stati 364, in particolare 357 Comuni e 7 aziende sanitarie. Gli scioglimenti hanno riguardato enti di undici regioni italiane, dimostrando come il fenomeno non sia più limitato alle regioni dell`Italia meridionale, 'storicamente' interessate dalla presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso, avendo coinvolto, pur se in misura inferiore, anche regioni dell`Italia settentrionale. E' quanto emerge dalla "Relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia" approvata dalla Commissione parlamentare antimafia.Nel 2020, sono stati 53 i Comuni affidati a ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 17 maggio 2022) Tra l`agosto dele il 30 novembre del 2021 iper infiltrazioni mafiosi in Italia sono stati 364, in particolare 357e 7. Gli scioglimenti hanno riguardato enti di undici regioni italiane, dimostrando come il fenomeno non sia più limitato alle regioni dell`Italia meridionale, 'storicamente' interessate dalla presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso, avendo coinvolto, pur se in misura inferiore, anche regioni dell`Italia settentrionale. E' quanto emerge dalla "Relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza neiper" approvata dalla Commissione parlamentare anti.Nel 2020, sono stati 53 iaffidati a ...

