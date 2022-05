Covid, i positivi sommersi (Di martedì 17 maggio 2022) Tra chi non denuncia o non sa fare i test dilagano i contagi non ufficiali: «Sono circa la metà di quelli registrati» Leggi su lastampa (Di martedì 17 maggio 2022) Tra chi non denuncia o non sa fare i test dilagano i contagi non ufficiali: «Sono circa la metà di quelli registrati»

Covid, i positivi sommersi ROMA. Le temperature salgono e i contagi scendono, ma la bella stagione potrebbe essere meno solare di quel che ci si aspetta per via dei "Covid mascherati", i circa 150 mila positivi sommersi dei test "fai da te". Quelli che per non perdere la giornata di lavoro o magari solo la partita allo stadio non fanno sapere a nessuno che nel ...