Caso plusvalenze, oggi il via al processo d’appello (Di martedì 17 maggio 2022) Si torna a parlare del Caso plusvalenze. Questa mattina, a partire dalle ore 10, si inizierà il processo davanti alla Corte federale d’appello dopo il ricorso presentato dalla Procura FIGC contro la sentenza del Tribunale federale che in primo grado aveva prosciolto gli 11 club (tra cui Juventus, Napoli, Samp, Empoli e Genoa) e i L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 17 maggio 2022) Si torna a parlare del. Questa mattina, a partire dalle ore 10, si inizierà ildavanti alla Corte federaledopo il ricorso presentato dalla Procura FIGC contro la sentenza del Tribunale federale che in primo grado aveva prosciolto gli 11 club (tra cui Juventus, Napoli, Samp, Empoli e Genoa) e i L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Caso plusvalenze, oggi il processo d’appello: sentenza attesa in giornata - sportli26181512 : #Governance #Notizie Caso plusvalenze, oggi il via al processo d’appello: Si torna a parlare del caso plusvalenze.… - sportli26181512 : Caso plusvalenze oggi in Corte d’appello: il ricorso della Procura e di alcuni club: Caso plusvalenze oggi in Corte… - Gazzetta_it : Caso plusvalenze oggi in Corte d’appello: il ricorso della Procura e di alcuni club - PagineRomaniste : Caso plusvalenze oggi in Corte d'appello: il ricorso è della Procura e di alcuni club #ASRoma… -