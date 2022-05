Canone Rai anche per pc | esiste davvero il rischio?

Advertising

Giorgiolaporta : E' dal '90 che trasmettono concertoni sinistri e si riempiono la bocca di diritti dei #lavoratori; poi usano i prob… - robertoelinda21 : @ItaliaViva @matteorenzi @RadioLeopolda Il vostro capetto insignificante,ma perché nei tre anni di governo non ha f… - cofante92 : @TitvsImperator2 @MaroneBoderato Motivi per cui pagherei volentieri il canone RAI. Una rubrica settimanale sulla te… - kattolikamente : RT @giannelio: Batosta per gli italiani: Aumento assurdo del canone Rai, Da 90 a 300 euro.?????? - wallstreetita : RT @LucchinoL: wallstreetita: RT @LucchinoL: wallstreetita: RT @LBoschetti: Ma stiamo scherzando? Canone Rai sganciato dalla bolletta, a r… -

... anzi mi sembra la negazione della correttezza dell'informazione e della tutela del pluralismo che il Contratto di Servizio impone alla. Quando Giletti dice che ilandrebbe dato a La7 ...Dall'assegno unico appunto, al bonus per il nido, al Reddito di cittadinanza, allo sconto sulla bolletta dell'energia, all'esenzione dal, al bonus affitti. E' poi in base all'Isee che si ...La tecnologia ha aperto liberamente ai programmi tv Rai ma rimane in sospeso la questione di un canone per tablet e pc. Di cosa si tratta L’ultima novità sul fronte canone Rai è quella per cui, dopo ...Sono un anziano lettore del Carlino e segnalo un problema che credo affligga, come me, tante persone. Non è forse il problema del secolo ma certo è un forte disagio considerando anche che paghiamo pro ...