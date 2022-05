Aereo caduto in Cina, “qualcuno provocò lo schianto” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – I dati di volo registrati dalla scatola nera recuperata dall’Aereo della China Eastern caduto in Cina lo scorso marzo hanno indicato che qualcuno nella cabina di pilotaggio ha fatto schiantare intenzionalmente il velivolo. Lo ha rivelato il Wall Street Journal, citando persone a conoscenza della valutazione preliminare da parte delle autorità statunitensi. A marzo, un Boeing 737-800 decollato da Kunming e diretto a Guangzhou si è schiantato sulle montagne del Guangxi, provocando la morte dei 123 passeggeri e dei nove membri dell’equipaggio. Si è trattato del disastro Aereo più grave degli ultimi 28 anni in Cina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – I dati di volo registrati dalla scatola nera recuperata dall’della China Easterninlo scorso marzo hanno indicato chenella cabina di pilotaggio ha fatto schiantare intenzionalmente il velivolo. Lo ha rivelato il Wall Street Journal, citando persone a conoscenza della valutazione preliminare da parte delle autorità statunitensi. A marzo, un Boeing 737-800 decollato da Kunming e diretto a Guangzhou si è schiantato sulle montagne del Guangxi, provocando la morte dei 123 passeggeri e dei nove membri dell’equipaggio. Si è trattato del disastropiù grave degli ultimi 28 anni in. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Corriere : I primi dati delle scatole nere: «Il Boeing caduto in Cina è stato fatto schiantare intenzionalmente» - SkyTG24 : Aereo caduto in #Cina, esaminate scatole nere: “È stato fatto precipitare volontariamente” - Giacinto_Bruno : Aereo cinese caduto, il verdetto delle scatole nere: 'È stato fatto precipitare volontariamente' , più dettagli : - oznecniv5 : RT @SkyTG24: Aereo caduto in #Cina, esaminate scatole nere: “È stato fatto precipitare volontariamente” - nesmagoo : Aereo cinese caduto, il verdetto delle scatole nere: 'È stato fatto precipitare volontariamente' - la Repubblica -