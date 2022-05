Uomini e donne: chi è Fabio Nova, il nuovo cavaliere subito in lite con Tina (Di lunedì 16 maggio 2022) nuovo cavaliere per il “Trono over” di Uomini e donne. Fabio Nova è spuntato nello studio del programma di Maria De Filippi e ha già portato con sé un polverone di critiche per come si è presentato e per l’immagine delle donne che ha trasmesso. Vi raccomandiamo... Uomini e donne: Catia Franchi parla del rapporto con la sorella Elisabetta Originario di Milano, Fabio Nova è nato nel 1959 e pare sia cresciuto nel capoluogo lombardo, mentre ora, come affermato durante la puntata del 13 maggio di Uomini e donne, vive tra l’Italia e una città di pescatori in Brasile, vicino a Rio de Janeiro. Con un’indole ... Leggi su diredonna (Di lunedì 16 maggio 2022)per il “Trono over” diè spuntato nello studio del programma di Maria De Filippi e ha già portato con sé un polverone di critiche per come si è presentato e per l’immagine delleche ha trasmesso. Vi raccomandiamo...: Catia Franchi parla del rapporto con la sorella Elisabetta Originario di Milano,è nato nel 1959 e pare sia cresciuto nel capoluogo lombardo, mentre ora, come affermato durante la puntata del 13 maggio di, vive tra l’Italia e una città di pescatori in Brasile, vicino a Rio de Janeiro. Con un’indole ...

