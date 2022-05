Ultime Notizie – Ex sindaca Torino Appendino assolta in processo Ream (Di lunedì 16 maggio 2022) Assolti anche l’ex assessore al Bilancio, Sergio Rolando, e l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana L’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata assolta dalla Corte d’Appello di Torino nell’ambito del processo per il mancato inserimento nel bilancio comunale di un debito da 5 milioni di euro contratto dal Comune nei confronti della società Ream. Con l’ex sindaca, che in primo grado era stata condannata a 6 mesi, sono stati assolti anche l’ex assessore al Bilancio, Sergio Rolando, e l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Assolti anche l’ex assessore al Bilancio, Sergio Rolando, e l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana L’exdi, Chiara, è statadalla Corte d’Appello dinell’ambito delper il mancato inserimento nel bilancio comunale di un debito da 5 milioni di euro contratto dal Comune nei confronti della società. Con l’ex, che in primo grado era stata condannata a 6 mesi, sono stati assolti anche l’ex assessore al Bilancio, Sergio Rolando, e l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - zazoomblog : Ultime Notizie – Bassetti: “Meno no vax in giro hanno capito benefici vaccino” - #Ultime #Notizie #Bassetti: #“Men… - AnnaritaNinni : RT @DomaniGiornale: ?? La Svezia chiederà di entrare nella Nato: lo ha appena confermato la prima ministra in una conferenza stampa. Segui… - zazoomblog : Ultime Notizie – Pace proibita Santoro rilancia: domani nostro appello al Parlamento - #Ultime #Notizie #proibita… - reggiotv : Sono 446, con meno di tremila tamponi eseguiti (2.870 per l'esattezza), i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore… -