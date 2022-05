Ultime Notizie – Dal Pnrr risorse per la messa in sicurezza del territorio: i progetti delle Regioni (Di lunedì 16 maggio 2022) Investimenti per 2,49 miliardi per garantire la sicurezza di un milione e mezzo di persone dal rischio idrico e idrogeologico. Sono risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la messa in sicurezza del territorio, che complessivamente ammontano a oltre 15 miliardi. Una elaborazione del Centro studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata su dati del Dipartimento della Protezione civile, mostra come la Regione che ha intercettato globalmente più risorse, tra nuovi progetti e interventi già in corso, è la Lombardia, con poco meno di 138 milioni (11% del totale). Seguono, a breve distanza, Toscana, Emilia Romagna e Sicilia, a cui sono stati approvati progetti, nell’ordine, per un totale di 104,1, 100,4 e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Investimenti per 2,49 miliardi per garantire ladi un milione e mezzo di persone dal rischio idrico e idrogeologico. Sonopreviste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza () per laindel, che complessivamente ammontano a oltre 15 miliardi. Una elaborazione del Centro studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata su dati del Dipartimento della Protezione civile, mostra come la Regione che ha intercettato globalmente più, tra nuovie interventi già in corso, è la Lombardia, con poco meno di 138 milioni (11% del totale). Seguono, a breve distanza, Toscana, Emilia Romagna e Sicilia, a cui sono stati approvati, nell’ordine, per un totale di 104,1, 100,4 e ...

