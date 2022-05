Starace: ‘Obiettivo Net Zero cuore della strategia Enel, lavorare insieme’ (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’obiettivo Net Zero è ormai al cuore della strategia Enel; abbiamo anticipato la data alla quale vorremmo arrivare a Zero emissioni di carbonio dal 2050 al 2040, tenendo conto sia delle emissioni dirette che delle emissioni indirette”. Così Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel, nel suo intervento durante l’evento Net Zero Grid Day. “Le reti sono i fattori abilitanti della transizione energetica, c’è bisogno di un cambiamento profondo delle reti” che “svolgeranno un ruolo molto importante nella decarbonizzazione”, spiega. Le reti “devono essere completamente digitalizzate e devono poter dare il loro contributo per una vera elettrificazione della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’obiettivo Netè ormai al; abbiamo anticipato la data alla quale vorremmo arrivare aemissioni di carbonio dal 2050 al 2040, tenendo conto sia delle emissioni dirette che delle emissioni indirette”. Così Francesco, amministratore delegato e direttore generale di, nel suo intervento durante l’evento NetGrid Day. “Le reti sono i fattori abilitantitransizione energetica, c’è bisogno di un cambiamento profondo delle reti” che “svolgeranno un ruolo molto importante nella decarbonizzazione”, spiega. Le reti “devono essere completamente digitalizzate e devono poter dare il loro contributo per una vera elettrificazione...

Advertising

zazoomblog : Starace: Obiettivo Net Zero cuore della strategia Enel lavorare insieme - #Starace: #Obiettivo #cuore #della - zazoomblog : Starace: Obiettivo Net Zero cuore della strategia Enel lavorare insieme - #Starace: #Obiettivo #cuore #della - LocalPage3 : Starace: 'Obiettivo Net Zero cuore della strategia Enel, lavorare insieme' - lifestyleblogit : Starace: 'Obiettivo Net Zero cuore della strategia Enel, lavorare insieme' - - TV7Benevento : Starace: 'Obiettivo Net Zero cuore della strategia Enel, lavorare insieme' - -