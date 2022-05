Sassuolo, che Berardi col Bologna: «Partita chic» (Di lunedì 16 maggio 2022) Grande prestazione dell’esterno del Sassuolo Berardi in casa del Bologna Domenico Berardi è stato grandissimo protagonista nel 3-1 del Sassuolo sul campo del Bologna. Un assist, un gol un rovesciata e una prestazione maiuscola per l’esterno della Nazionale. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo con un 7,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «L’assist da calcio d’angolo per lo 0-1, poi lo 0-2 in rovesciata spettacolare che merita applausi. Partita chic». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Grande prestazione dell’esterno delin casa delDomenicoè stato grandissimo protagonista nel 3-1 delsul campo del. Un assist, un gol un rovesciata e una prestazione maiuscola per l’esterno della Nazionale. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo con un 7,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «L’assist da calcio d’angolo per lo 0-1, poi lo 0-2 in rovesciata spettacolare che merita applausi.». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

reppecccca : Qualcuno ha capito se escono oggi e a che ora i biglietti per Sassuolo Milan - rafiogo : RT @_paolone_3: Spero che contro il Sassuolo Pioli lasci spazio ai giovani come Daniel Maldini, Lazetic e Roback visto che ormai siamo gia… - PianiMino : @giubby85 Per me, il Sassuolo giocherà partita vera, senza ammazzarsi, ma la giocherà. Io a un testimone di nozze c… - RudiGhedini : #tiamocampionatoperchénonseifalsato. Ieri si è allargato il ristretto club delle squadre mai retrocesse: a Inter e… - IParretta : RT @FootballAndDre1: Lo dico ora che siamo 4 gatti: Domenica il Sassuolo stende il tappeto rosso. Se non l'avete capito dopo queste ultime… -