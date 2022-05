Sampdoria-Fiorentina | Italiano | “Perso meritatamente | ma meritiamo l’Europa”

(Di lunedì 16 maggio 2022) “Abbiamo, ma. C’è poco da dire, sono stati bravi gli avversari: più veloci, più svegli e attenti e anche liberi mentalmente. Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di importante. Ora archiviamo e ci riproveremo contro la Juventus, abbiamo un altro match ball”. Lo ha detto il tecnico della, Vincenzodopo la sconfitta per 4-1 sul campo della. La squadra viola perde l’occasione per il sorpasso sulla Roma e ora deve vincere contro la Juventus al Franchi: “Era destino giocarcidavanti al nostro pubblico, dovremo essere diversi rispetto a quanto fatto vedere oggi. Ci sono alcune squadre che hanno finito il campionato qualche settimana fa, noi continuiamo ad avere partite che ...

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - sportface2016 : #SampdoriaFiorentina, #Italiano: 'Sconfitta giusta, ma meritiamo l'#Europa' - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: SERIE A | Sampdoria-Fiorentina 4-1. Nel primo tempo le reti di Ferrari e Quagliarella. Nella ripresa le reti di Thorsby e… - LefayLuke : Sampdoria 4 x 1 Fiorentina - sscalcionapoli1 : Crollo Fiorentina! La Sampdoria cala il poker e festeggia la salvezza -

4 - 1 in un posticipo della 37/a giornata del campionato di serie A, disputato a Genova. Una buona notizia per la Roma, che - grazie a questo risultato - non viene sorprassata ...finita 4 - 1 la sfida tra. A Marassi quindi la, già sicura della salvezza, festeggia con un'ottima prova davanti al suo pubblico. Ora all'Allianz Stadium la sfida tra Juve e Lazio (diretta su ...La Fiorentina crolla 4-1 in casa della Sampdoria e fallisce l'allungo sull'Atalanta e il sorpasso sulla Roma. La Viola resta al settimo posto a quota 59 punti. Di seguito la classifica aggiornata.La Sampdoria torna a volare, la Fiorentina si schianta. Nessun calo di concentrazione per la squadra di Giampaolo dopo l’obiettivo raggiunto grazie al successo dell’Inter in casa del Cagliari. Il ...