PSG, Gana Gueye si rifiuta di indossare la maglia con l’arcobaleno Lgbt (Di lunedì 16 maggio 2022) Il calciatore del PSG, Gana Gueye, è finito in una vera e propria bufera mediatica, per via di un gesto che non è piaciuto al club e all’associazione per la lotta all’omofobia nello sport. In occasione dell’ultimo match giocato dai parigini contro il Montpellier, infatti, il senegalese si è rifiutato di indossare la maglia della sua squadra con il patch dell’arcobaleno, simbolo dell’orgoglio Lgbt. Per questa ragione così il PSG ha deciso di non farlo scendere in campo contro il Montpellier, specificando come non ci fossero infortuni ma problemi personali per il calciatore. Il club parigino infatti non si è ancora espresso ufficialmente in merito, ma è l’emittente RMC a lanciare la notizia con il motivo dell’assenza. Tutto ciò naturalmente ha scatenato la rabbia di ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Il calciatore del PSG,, è finito in una vera e propria bufera mediatica, per via di un gesto che non è piaciuto al club e all’associazione per la lotta all’omofobia nello sport. In occasione dell’ultimo match giocato dai parigini contro il Montpellier, infatti, il senegalese si èto diladella sua squadra con il patch del, simbolo dell’orgoglio. Per questa ragione così il PSG ha deciso di non farlo scendere in campo contro il Montpellier, specificando come non ci fossero infortuni ma problemi personali per il calciatore. Il club parigino infatti non si è ancora espresso ufficialmente in merito, ma è l’emittente RMC a lanciare la notizia con il motivo dell’assenza. Tutto ciò naturalmente ha scatenato la rabbia di ...

