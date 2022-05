Pietro Germi, ‘Signore e Signori’ del grande regista alla Case del Cinema (Di lunedì 16 maggio 2022) Pietro Germi, l’Associazione Visioni & Illusioni rende omaggio al regista con la proiezione di “Signore & Signori” (1966) in versione restaurata mercoledì 18 maggio alle 20 alla Casa del Cinema. alla proiezione prenderà parte il Presidente Onorario dell’Associazione Giuliano Montaldo e altri ospiti del mondo del Cinema e della cultura. Presenta la serata Alberto M. Castagna con il Presidente Ettore Spagnuolo e una introduzione del critico Guido Barlozzetti. Pietro Germi, ‘Signore e Signori’, perbenismo e tradimenti della borghesia di provincia Grand Prix al Festival di Cannes 1966, David di Donatello per il miglior regista e miglior produttore, Nastri d’Argento per la migliore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022), l’Associazione Visioni & Illusioni rende omaggio alcon la proiezione di “Signore & Signori” (1966) in versione restaurata mercoledì 18 maggio alle 20Casa delproiezione prenderà parte il Presidente Onorario dell’Associazione Giuliano Montaldo e altri ospiti del mondo dele della cultura. Presenta la serata Alberto M. Castagna con il Presidente Ettore Spagnuolo e una introduzione del critico Guido Barlozzetti., perbenismo e tradimenti della borghesia di provincia Grand Prix al Festival di Cannes 1966, David di Donatello per il migliore miglior produttore, Nastri d’Argento per la migliore ...

Advertising

CorriereCitta : Pietro Germi, ‘Signore e Signori’ del grande regista alla Case del Cinema - pronoluca : Temi ed estetica del noir nel film d’esordio di Pietro Germi, Il Testimone - pronoluca : @laHantucci La città si difende. Sono in pieno trip “Pietro Germi”. Ho visto anche Un maledetto inganno e ora sto guardando Gelosia - fammi_ridere : @LucaDeNapoli @Corriere In 'Amici Miei' ci sta benissimo. Pero lei non è ne Tognazzi ne Pietro Germi. - MutiLeonilde : RT @ElenaLeo13: Due Grandi : Luchino Visconti e Pietro Germi. Indimenticabili. -

PIETRO GERMI - Omaggio con "Signore e signori" L'Associazione Visioni & Illusioni rende omaggio al regista Pietro Germi con la proiezione di " Signore & Signori " (1966) in versione restaurata mercoledì 18 maggio alle 20 alla Casa del Cinema. Alla proiezione prenderà parte il Presidente Onorario dell'... La santità anticonformista di Charles de Foucauld. Intervista a Brunetto Salvarani (Pierluigi Mele) ... nel 1901, emerge chiaramente la sua aspirazione a produrre germi di fraternità universale. ... Passata l'estate, il 3 ottobre, in preparazione all'atteso Sinodo sulla famiglia, in Piazza San Pietro si ... Il Corriere della Città Carlotta Vagnoli: «Usciamo dalla nostra bolla» La scrittrice e content creator Carlotta Vagnoli ci parla del suo saggio Memoria delle mie puttane allegre sulla riabilitazione delle figure femminili nell'opera di Gabriel García Márquez. Ma anche di ... L'Associazione Visioni & Illusioni rende omaggio al registacon la proiezione di " Signore & Signori " (1966) in versione restaurata mercoledì 18 maggio alle 20 alla Casa del Cinema. Alla proiezione prenderà parte il Presidente Onorario dell'...... nel 1901, emerge chiaramente la sua aspirazione a produrredi fraternità universale. ... Passata l'estate, il 3 ottobre, in preparazione all'atteso Sinodo sulla famiglia, in Piazza Sansi ... Pietro Germi, ‘Signore e Signori’ del grande regista alla Case del Cinema La scrittrice e content creator Carlotta Vagnoli ci parla del suo saggio Memoria delle mie puttane allegre sulla riabilitazione delle figure femminili nell'opera di Gabriel García Márquez. Ma anche di ...