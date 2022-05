Advertising

Nazione_Pistoia : 'Il sequestro è finito' Ma l’auto è senza targa - Daniela53319730 : @matteosalvinimi Bella la magistratura italiana. Invece di processarvi tutti per sequestro dei 60milioni di italian… -

LA NAZIONE

La targa dell'auto non è stata ancora ritrovata: appello alla Motorizzazione Otto mesi dopo il dissequestro di un'automobile, la targa non è stata ancora ritrovata e il veicolo non è utilizzabile. Per ...Quali sono i paesi che inquinano e consumano di più Il Quatar è in testa, avendole proprie ... legname, fibre,del carbonio e sistemazione delle infrastrutture) Ma cosa pensa la ... "Il sequestro è finito" Ma l’auto è senza targa La disavventura di una famiglia a otto mesi dal dissequestro "Sembra introvabile e così non possiamo viaggiare" ...«Pensavano fossi una spia dell’Europa, per questo mi hanno sequestrato e picchiato». Il giornalista russo Pavel Broska Semchuk aveva scoperto che il milione di mascherine ...