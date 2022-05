Il caso del termovalorizzatore di Roma è l’esempio perfetto di come non va fatto un dibattito

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 16 maggio 2022) Parlare di ecologia in un’agenda politica moderna è forse riduttivo perché gli obiettivi ai quali oggi siamo chiamati a dare risposte non si limitano a generici, seppur importanti, valori di convivenza e rispetto tra genere umano e natura ma impongono un’urgente, efficace e soprattutto realistica risposta all’esigenza di migrazione dall’utilizzo delle fonti fossili e al raggiungimento dell’obiettivo emission zero fissato per il 2050 dall’European Green Deal. Ilpolitico sul tema appare purtroppo ancora fermo e condizionato da posizioni strumentali e demagogiche che vanno in senso contrario all’obiettivo dell’efficacia delle risposte. Basti pensare alle reazioni scomposte che ha avuto l’affermazione del ministro Roberto Cingolani lo scorso autunno di voler considerare in modo laico e senza preconcetti la possibilità di un ritorno al nucleare o alla cattiva ...