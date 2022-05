Golf | Woods in vista del PGA Championship | “Mi sento più forte fisicamente | non vedo l’ora”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tiger, leggenda dello sport e del, ha parlato indel PGA, secondo major stagionale in programma dal 19 al 22 maggio. “Mimolto piùdal punto difisico rispetto al The Masters. Nondi scendere in campo, sono davvero entusiasta” ha dichiarato il californiano, tra i protagonisti dell’appuntamento sul percorso del Southern Hills di Tulsa, in Oklahoma. SportFace.

