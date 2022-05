Giro d’Italia 2022, Daniele Bennati: “A Pozzovivo va fatto un monumento. Vedo 5 favoriti. Ciccone punti ad una tappa” (Di lunedì 16 maggio 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente il commissario tecnico della Nazionale Italiana Daniele Bennati a conclusione della nona tappa del Giro d’Italia 2022, la Isernia-Blockhaus. Con lui abbiamo fatto il punto della situazione dopo le prime nove tappe di questa Corsa Rosa, che è apertissima e senza un grande favorito. Oggi c’è in programma il secondo giorno di riposo che servirà ai corridori per ricaricare le batteria in vista della seconda settimana. Daniele, come stai? “Bene dai grazie, sono al Giro d’Italia”. Ad oggi che idea ti sei fatto di questa Corsa Rosa? “Penso che oggi (ieri, ndr) sia stata una bellissima tappa e sapevo che si sarebbe potuta infiammare la corsa. E’ un ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente il commissario tecnico della Nazionale Italianaa conclusione della nonadel, la Isernia-Blockhaus. Con lui abbiamoil punto della situazione dopo le prime nove tappe di questa Corsa Rosa, che è apertissima e senza un grande favorito. Oggi c’è in programma il secondo giorno di riposo che servirà ai corridori per ricaricare le batteria in vista della seconda settimana., come stai? “Bene dai grazie, sono al”. Ad oggi che idea ti seidi questa Corsa Rosa? “Penso che oggi (ieri, ndr) sia stata una bellissimae sapevo che si sarebbe potuta infiammare la corsa. E’ un ...

