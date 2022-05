Figc | Gravina | “Con Mancini progetto a medio-lungo termine”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il presidente della, Gabriele, è intervenuto in occasione del ‘Premio Prisco’ a Chieti. Tra i temi affrontati, anche il rapporto con il ct della Nazionale Roberto: “Non sarà la mancata qualificazione o la partita contro la Macedonia del Nord ad esaurire ilche stiamo portando avanti. Non c’è mai stato alcun dubbio e a breve incontreremo Roberto per pianificare l’attività dei prossimi mesi. Si tratta di une il ct può fare riferimento su ottimi giocatori. E’ però importante dare la possibilità ai ragazzi di approdare in nazionali, pertanto dobbiamo migliorare la filiera dei nostri giovani“. SportFace.