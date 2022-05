Draghi vede Salvini: impegno per la pace e sostegno a Kiev (Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato, a Palazzo Chigi, il segretario della Lega, Matteo Salvini. "Il colloquio - si legge in una nota di Palazzo Chigi - si è incentrato sulla recente visita negli Stati Uniti, nel corso della quale è stato riaffermato l'impegno dell'Italia per la pace attraverso il sostegno all'Ucraina, l'imposizione di sanzioni alla Russia, la rinnovata richiesta di un cessate il fuoco e dell'avvio di negoziati credibili". Da palazzo Chigi nella nota si legge ancora: "Nel corso dell'incontro si è parlato anche delle conseguenze economiche e umanitarie del conflitto in corso, con particolare riferimento alla necessità di prevenire una crisi alimentare sul larga scala e di proseguire lungo la strada dell'accoglienza ai profughi ucraini. Sul fronte ... Leggi su agi (Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - Il Presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato, a Palazzo Chigi, il segretario della Lega, Matteo. "Il colloquio - si legge in una nota di Palazzo Chigi - si è incentrato sulla recente visita negli Stati Uniti, nel corso della quale è stato riaffermato l'dell'Italia per laattraverso ilall'Ucraina, l'imposizione di sanzioni alla Russia, la rinnovata richiesta di un cessate il fuoco e dell'avvio di negoziati credibili". Da palazzo Chigi nella nota si legge ancora: "Nel corso dell'incontro si è parlato anche delle conseguenze economiche e umanitarie del conflitto in corso, con particolare riferimento alla necessità di prevenire una crisi alimentare sul larga scala e di proseguire lungo la strada dell'accoglienza ai profughi ucraini. Sul fronte ...

