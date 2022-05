Dl Ucraina | doppia fumata nera alla Camera | slitta il voto

(Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Slitterà a domani ilsulle pregiudiziali di costituzionalità, presentate da Fdi, al decreto che contiene le norme urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari derivati dal conflitto russo-ucraino. E’ la soluzione che si va profilando dopo che, per due volte nel pomeriggio, è mancato il numero legale a causa delle assenze nella maggioranza e che dovrebbe essere comunicata alle 17.10ripresa della seduta. In una improvvisata riunione in Transatlantico al termine della seconda, tra i rappresentanti dei gruppi di maggioranza, il vice presidente Andrea Mandelli e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà si è preso atto che, dato il numero elevato di assenze, sarebbe pressoché impossibile invertire la rotta ...

