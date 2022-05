Diletta Leotta, imbarazzo in diretta dopo la partita a San Siro: “Hanno paura delle mie domande, nessuno vuole parlare” (Di lunedì 16 maggio 2022) imbarazzo in diretta per Diletta Leotta. Domenica 15 maggio, in occasione della partita Atalanta – Milan (terminata 2-0 in favore dei rossoneri), la corrispondente di DAZN era a San Siro per le tradizionali interviste a bordo campo con i protagonisti del match. Arrivato il momento di chiacchierare con l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, la Leotta ha esordito: “Per completezza, siccome sappiamo che non vuole intervenire per quanto riguarda gli episodi arbitrali, le chiedo…”. Introduzione che, però, non è piaciuta a Gasperini che, velocemente, si è allontanato dai microfoni con un lapidario: “Ok, grazie, arrivederci”. Una stupita Diletta Leotta ha provato a giustificarsi ai microfoni, chiedendo sostegno a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022)inper. Domenica 15 maggio, in occasione dellaAtalanta – Milan (terminata 2-0 in favore dei rossoneri), la corrispondente di DAZN era a Sanper le tradizionali interviste a bordo campo con i protagonisti del match. Arrivato il momento di chiacchierare con l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, laha esordito: “Per completezza, siccome sappiamo che nonintervenire per quanto riguarda gli episodi arbitrali, le chiedo…”. Introduzione che, però, non è piaciuta a Gasperini che, velocemente, si è allontanato dai microfoni con un lapidario: “Ok, grazie, arrivederci”. Una stupitaha provato a giustificarsi ai microfoni, chiedendo sostegno a ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Diletta Leotta, imbarazzo in diretta dopo la partita a San Siro: “Hanno paura delle mie domande, nessuno vuole parlare” h… - infoitsport : Atalanta, 'sceneggiata' di Gasperini che scappa dopo la domanda di Diletta Leotta (VIDEO) - infoitsport : Diletta Leotta, imbarazzo in diretta dopo la partita a San Siro: “Hanno paura delle mie domande, nessuno… - FQMagazineit : Diletta Leotta, imbarazzo in diretta dopo la partita a San Siro: “Hanno paura delle mie domande, nessuno vuole parl… - pabba60 : RT @FMCROfficial: Se il goal di Theo Hernandez con l'Atalanta lo avesse fatto Barellino ci sarebbero speciali notturni di ore ed ore, marat… -