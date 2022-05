Calcio: Trentalange, ‘carriera arbitro e Var separata? Credo si debba andare verso specializzazione' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - “La carriera tra arbitro e Var sarà separata? Pensiamo debba esserci una specializzazione del Var, si devono allenare a fare quello. Credo si debba andare verso una specializzazione, un po' come avvenuto con gli assistenti, che nascono arbitri e poi diventano assistenti”. Lo ha detto Alfredo Trentalange, presidente dell'Aia durante la consegna del Premio presso il Salone d'Onore del Coni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - “La carriera trae Var sarà? Pensiamoesserci unadel Var, si devono allenare a fare quello.siuna, un po' come avvenuto con gli assistenti, che nascono arbitri e poi diventano assistenti”. Lo ha detto Alfredo, presidente dell'Aia durante la consegna del Premio presso il Salone d'Onore del Coni.

