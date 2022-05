(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa). Sono in tre, tra cui iluscente, Nicola, iconsiglieri della“La, Unita e Democratica” capeggiata dalla candidataMaria Trimarco, esclusi dalla competizione elettorale per le elezioni amministrative 2022. L’esclusione dei tre dalla“La”, iconsiglieri Nicola, Domenico Murano e Angelo Verderese, è arrivata dai controlli effettuati dalla Commissione Elettorale provinciale ai fini dell’ammissione delle liste alla competizione elettorale delle elezioni amministrative. La, capeggiata dalla vicesindaca dell’amministrazioneana, oggi aspirante ...

Si andrà alle urne ad Acerno, Agropoli, Albanella, Alfano, Bracigliano,, Buonabitacolo, ... La sua è l'unicain campo. Situazione analoga a Sanza, con Vittorio Esposito che si ripresenta ...A sfidare la Trimarco con laLa Rosa ci sono Vincenzina di Leo con laFutura, Francesco Fernicola con Verso il Sole, Pasquale Freda con Insieme perI candidati al consiglio ... Buccino: lista non rispetta le quote rosa, fuori il sindaco Parisi e altri due candidati Le Elezioni Amministrative che si svolgeranno domenica 12 giugno prevedono il cambio del primo cittadino anche nei Comuni di Agropoli, Serre, Buccino e Petina. Nei paesi superiori a 15mila abitanti, c ...Buccino. Saranno 4 i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali: si tratta di Maria Trimarco, per la lista “La Rosa”, Francesco Fernicola, per la lista “Verso il sole”, Pasquale Freda per la ...