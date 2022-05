Breve compendio per chi non sa di cosa parla la canzone ucraina che ha vinto l'Eurovision 2022 (Di lunedì 16 maggio 2022) Crea discussione Stefania, la canzone ucraina che ha vinto l'ultimo Eurovision Song Festival. Purtroppo molto meno per la sua qualità e natura che per la sua vittoria nella competizione internazionale di cui è stata protagonista assieme ad altre 40 canzoni tra semifinali e finale. Ogni vittoria di una gara così grande, crea sacche di delusione, principalmente nei fan di chi magari è stato a un passo da farcela, ma quest'anno di più. Tanto che viene spontaneo chiedersi quanti oltre ad ascoltarla dal punto di vista delle note, ne abbiano letto il testo e carpito il significato. LEGGI ANCHE: Eurovision Song Contest 2022, tutto su Kalush Orchestra, il gruppo ucraino favorito alla vittoriaIl gruppo che canta *Stefania* in rappresentanza dell'ucraina è super favorito dai ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 16 maggio 2022) Crea discussione Stefania, lache hal'ultimoSong Festival. Purtroppo molto meno per la sua qualità e natura che per la sua vittoria nella competizione internazionale di cui è stata protagonista assieme ad altre 40 canzoni tra semifinali e finale. Ogni vittoria di una gara così grande, crea sacche di delusione, principalmente nei fan di chi magari è stato a un passo da farcela, ma quest'anno di più. Tanto che viene spontaneo chiedersi quanti oltre ad ascoltarla dal punto di vista delle note, ne abbiano letto il testo e carpito il significato. LEGGI ANCHE:Song Contest, tutto su Kalush Orchestra, il gruppo ucraino favorito alla vittoriaIl gruppo che canta *Stefania* in rappresentanza dell'è super favorito dai ...

Advertising

ArmandoAllegra : RT @DifesaBlog: Trattamento economico accessorio - Indennità di imbarco per il personale appartenente alle forze armate e di polizia. Quest… - DifesaBlog : Trattamento economico accessorio - Indennità di imbarco per il personale appartenente alle forze armate e di polizi… - ArmandoAllegra : RT @DifesaBlog: Indennità di aeronavigazione per piloti, osservatori e paracadutisti appartenenti alle forze armate e di polizia. Questo ar… - DifesaBlog : Indennità di aeronavigazione per piloti, osservatori e paracadutisti appartenenti alle forze armate e di polizia. Q… -