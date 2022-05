Bastoni: «Due trofei a casa, speriamo in un regalo del Milan» (Di lunedì 16 maggio 2022) . Le parole del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha parlato a Mediaset. Le sue parole: «Non era facile, visto che tutti ci davano per perdenti viste le cessioni che ci sono state. Siamo stati bravi, abbiamo portato a casa due trofei e vedremo domenica come andrà per il terzo. Abbiamo lasciato diversi punti, non solo a Bologna. Ma ora è inutile guardare al passato, dobbiamo pensare a vincere domenica, sperando in un regalo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) . Le parole del difensore nerazzurro Alessandroha parlato a Mediaset. Le sue parole: «Non era facile, visto che tutti ci davano per perdenti viste le cessioni che ci sono state. Siamo stati bravi, abbiamo portato aduee vedremo domenica come andrà per il terzo. Abbiamo lasciato diversi punti, non solo a Bologna. Ma ora è inutile guardare al passato, dobbiamo pensare a vincere domenica, sperando in un». L'articolo proviene da Calcio News 24.

