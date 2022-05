Assalto al post Chiellini: doppio regalo per Allegri (Di lunedì 16 maggio 2022) Sarà l’ultima partita per Giorgio Chiellini davanti al proprio pubblico: così la Juventus è alla ricerca di innesti per Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore livornese è concentrato sul futuro per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 16 maggio 2022) Sarà l’ultima partita per Giorgiodavanti al proprio pubblico: così la Juventus è alla ricerca di innesti per Massimiliano. Lo stesso allenatore livornese è concentrato sul futuro per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

just_ebe : Gherardate a parte direi il più brutto quando j ha parlato del cucchiaio/presenza in puntata,sminuendo il momento d… - azpuita : New post (Coldiretti Puglia: “Guerra e Pandemia spingono il ritorno in campagna con gli studenti che hanno preso d’… - BasketMagazine : New post: Pesaro, Banchi: “Siamo una ciurma entusiasta che va all’assalto della corazzata Virtus in alto mare prova… - infoitsport : La Juve prepara l'assalto a Di Maria: il Fideo è la prima scelta per il post Dybala, l'offerta è pronta! - davide_procopio : RT @ilbianconerocom: La Juve prepara l'assalto a Di Maria: il Fideo è la prima scelta per il post Dybala, l'offerta è pronta! -