Amici 2022 | chi è il vincitore Luigi Strangis con il 76 | 4% del televoto

I pronostici della vigilia sono stati rispettati. Il 21enne Luigi Strangis ha sbaragliato i cinque i colleghi cantanti e ballerini arrivati in finale. Il cantautore ha vinto la 21esima edizione di "Amici di Maria De Filippi" con il 76.4% al televoto finale, aggiudicandosi il primo premio di 150mila euro. Al secondo classificato, il ballerino Michele (23.6% al televoto contro Luigi), è andato il premio di Categoria Danza di 50mila euro. Michele avrà anche la possibilità di partecipare al gran finale della manifestazione di danza OnDance organizzata da Roberto Bolle, in scena il 5 settembre al Castello Sforzesco di Milano. Al terzo posto l'altra ballerina Serena (che si è aggiudicata una borsa di studio in una prestigiosa scuola di danza di New York), al quarto posto Alex, quinta Sissi e ...

