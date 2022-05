(Di lunedì 16 maggio 2022) 18 Giugno 2002, allo stadio di Daejeon si giocano gli Ottavi di finale del Mondiale di calcio. In campo Italia e Corea del Sud. In campo succede di tutto

Advertising

ilGiornale.it

La premessa è funesta, perché abbiamo superato il girone arrancando. Soltanto il prodigioso successo dell'Ecuador sulla Croazia ci ha spinto in avanti. In Italia infuria la polemica perché il Trap non ...... allora molto diffusi, sullo scoppio di un conflitto di proporzioni. Angell sostiene ...però curarci di andare a vedere quali concetti si nascondessero dietro la superficie del saggista- ... Ai Mondiali nippo coreani andò in scena il furto del secolo