A lui è andata molto bene. Ma ne sono usciti vincitori anche gli altri concorrenti... (Di lunedì 16 maggio 2022) La ventunesima edizione di Amici, lo show di Canale 5, ha visto il trionfo di Luigi. Il cantante e polistrumentista di 21 anni è originario di Lamezia Terme. Il prossimo 3 giugno pubblicherà per 21CO il suo primo EP Strangis. Secondo classificato il ballerino Michele. Maria De Filippi story guarda le foto Leggi anche › Amici 21: chi sono i sei finalisti › Simona Ventura condurrà il docureality “Ultima fermata”: l’ha scelta Maria De ... Leggi su iodonna (Di lunedì 16 maggio 2022) La ventunesima edizione di Amici, lo show di Canale 5, ha visto il trionfo di Luigi. Il cantante e polistrumentista di 21 anni è originario di Lamezia Terme. Il prossimo 3 giugno pubblicherà per 21CO il suo primo EP Strangis. Secondo classificato il ballerino Michele. Maria De Filippi story guarda le foto Leggi› Amici 21: chii sei finalisti › Simona Ventura condurrà il docureality “Ultima fermata”: l’ha scelta Maria De ...

Advertising

GiovaQuez : Scanzi: 'Putin invade l'Ucraina perché la Nato ha fatto errori ed è andata ad abbaiare davanti a lui e ora rischia… - LPJames_ : MENO MALE! Io uguale. Adoro christian, lo sapete, ma non voterò Alex solo perché lo dice lui. Per me meritava gigi… - disappointedemi : @ikigaiharrv @juventusfc Molto male perché se uno come lui torna, magari proponendo al ribasso o addirittura in bia… - ruggesmile : come pensavo, io sono andata a dormire e lui scrive ciao persone VABBE - obvae_ : RT @suscettibilee: voi non avete capito quando sono andata in puntata e gli ho detto “devi vincere” lui era esattamente nel punto in cui ad… -