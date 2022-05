Serie A, volata scudetto: Cagliari-Inter 0-1 – Diretta (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Inter a Cagliari per tenere aperto il campionato ed evitare la festa scudetto del Milan. I nerazzurri devono vincere per rimanere in corsa per il titolo. Con un pareggio a Cagliari, il Milan sarebbe campione d’Italia. LA PARTITA – Il match si accende subito. Dopo 3 minuti primo squillo nerazzurro con il sinistro insidioso di Perisic: Cragno rimedia in corner. Dall’altro lato, al 9?, la manovra libera Lykogiannis che prova di sinistro: Handanovic respinge. Al 10? l’Inter passa in vantaggio. Punizione di Calhanoglu da destra, Skriniar colpisce di testa e centra il palo. Il difensore ribadisce in rete, ma il Var scova un tocco di mano: niente gol. Il Cagliari, dopo il pericolo scampato, prova a sfruttare una mischia nell’area nerazzurra al 20?: Marin non trova la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) –per tenere aperto il campionato ed evitare la festadel Milan. I nerazzurri devono vincere per rimanere in corsa per il titolo. Con un pareggio a, il Milan sarebbe campione d’Italia. LA PARTITA – Il match si accende subito. Dopo 3 minuti primo squillo nerazzurro con il sinistro insidioso di Perisic: Cragno rimedia in corner. Dall’altro lato, al 9?, la manovra libera Lykogiannis che prova di sinistro: Handanovic respinge. Al 10? l’passa in vantaggio. Punizione di Calhanoglu da destra, Skriniar colpisce di testa e centra il palo. Il difensore ribadisce in rete, ma il Var scova un tocco di mano: niente gol. Il, dopo il pericolo scampato, prova a sfruttare una mischia nell’area nerazzurra al 20?: Marin non trova la ...

