Sciame sismico a Firenze, "rischio alto": il gioiello disintegrato in pochi secondi? (Di domenica 15 maggio 2022) Ben 210 scosse in soli 10 giorni: Firenze vive ormai nella paura del terremoto. Le famiglie sono spesso costrette a dormire in auto, in camper o per strada. E anche se i danni strutturali sono pochi, l'ansia nella popolazione cresce sempre di più. L'allarme, in una città come Firenze, tocca anche le numerose opere d'arte che custodisce. Una di quelle più a rischio - come riporta il Giorno - sarebbe il David di Michelangelo, che si trova nella tribuna ottocentesca costruita apposta per ospitare la statua, visitata ogni anno da milioni di persone. "Non basta creare un basamento fatto di cuscinetti che smorzino le onde sismiche sotto al David, come era stato paventato anni fa salvo poi non realizzare nulla - ha spiegato l'architetto Fernando De Simone, che ciclicamente mette in dubbio la sicurezza dell'opera ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Ben 210 scosse in soli 10 giorni:vive ormai nella paura del terremoto. Le famiglie sono spesso costrette a dormire in auto, in camper o per strada. E anche se i danni strutturali sono, l'ansia nella popolazione cresce sempre di più. L'allarme, in una città come, tocca anche le numerose opere d'arte che custodisce. Una di quelle più a- come riporta il Giorno - sarebbe il David di Michelangelo, che si trova nella tribuna ottocentesca costruita apposta per ospitare la statua, visitata ogni anno da milioni di persone. "Non basta creare un basamento fatto di cuscinetti che smorzino le onde sismiche sotto al David, come era stato paventato anni fa salvo poi non realizzare nulla - ha spiegato l'architetto Fernando De Simone, che ciclicamente mette in dubbio la sicurezza dell'opera ...

Advertising

IosonoScala : RT @Ciffrato: Continuerà ma più debole Continuerà ma più forte È uno sciame sismico No, è una sequenza Dopo i virologi ora è il momento dei… - Ciffrato : Continuerà ma più debole Continuerà ma più forte È uno sciame sismico No, è una sequenza Dopo i virologi ora è il m… - fran_rom_corr : RT @SLN_Magazine: Terremoto oggi Firenze, continua sciame sismico in zona Impruneta. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - News24Toscana : FIRENZE -- Il capoluogo toscano fa fronte a un periodo di sciame sismico con numerose scosse nell'ultima settimana,… - Ylenia74 : RT @ReporterViaggio: Un giro mattutino tra via di Luiano e via dei Cofferi, l’area dello sciame sismico di #Firenze degli ultimi 10 giorni.… -