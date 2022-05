Perché Blanco e Mahmood non hanno vinto? (Di domenica 15 maggio 2022) Nonostante le aspettative, Blanco e Mahmood non sono riusciti ad arrivare sul podio dell'Eurovision. I motivi per cui non hanno vinto. Eurovision 2022, Blanco e Mahmood sesti: Perché non hanno vinto? su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Nonostante le aspettative,non sono riusciti ad arrivare sul podio dell'Eurovision. I motivi per cui non. Eurovision 2022,sesti:non? su Donne Magazine.

Advertising

RollingStoneita : Mahmood e Blanco si preparano alla finale dell’Eurovision: «Perché gli spagnoli sono incazzati con noi?»… - mammolaele12 : blanco può finalmente andare in giro nudo senza che nessuno sia impanicato per lui perché tanto l'esc l'ha fatto e… - TinaLoser : comunque l'importante è che non abbiano vinto Blanco e Mahmood perché ne ho già le palle piene di Brividi e se vinc… - NovellaP1988 : @Christian91ce Questo non lo so ma non ha cantato bene...Blanco ha stonato parecchio...per l'emozione sicuramente!… - kardiamoulwt : RT @itsgebher: Non siamo arrivati in top 5 ma siamo comunque arrivati sesti con 268 punti e non possiamo che essere contenti perché siamo i… -