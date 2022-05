Napoli, il gesto verso De Laurentiis: è successo prima della partita (Di domenica 15 maggio 2022) Il Napoli ospita quest’oggi il Genoa al Maradona, in una giornata molto particolare: il capitano saluta il suo popolo nell’ultima casalinga Il Napoli gioca quest’oggi allo Stadio Diego Armando Maradona la sua ultima gara casalinga della stagione. Non sarà, però, questa una semplice partita di calcio. Perché quest’oggi ha dato il suo addio al club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 15 maggio 2022) Ilospita quest’oggi il Genoa al Maradona, in una giornata molto particolare: il capitano saluta il suo popolo nell’ultima casalinga Ilgioca quest’oggi allo Stadio Diego Armando Maradona la sua ultima gara casalingastagione. Non sarà, però, questa una semplicedi calcio. Perché quest’oggi ha dato il suo addio al club Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

SuperMaryCherry : Secondo me il Napoli dovrebbe far vincere il Genoa. #ForzaNapoliSempre tanto non ci cambia niente, e almeno facciam… - simonetti_lina : RT @mariamacina: Vivo in Veneto , ma sono del Sud e provo vergogna per chi ha consentito un gesto così incivile. Uno striscione di 25 met… - elizabethmaci : RT @mariamacina: Vivo in Veneto , ma sono del Sud e provo vergogna per chi ha consentito un gesto così incivile. Uno striscione di 25 met… - mariamacina : Vivo in Veneto , ma sono del Sud e provo vergogna per chi ha consentito un gesto così incivile. Uno striscione di… - _quellate : guarda mahmood se non replichi questa dose infinita di trash anche il 22 a napoli sarò costretta mio malgrado a com… -