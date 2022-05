Motocross oggi | GP Sardegna 2022 MX2 e MXGP | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) Tutto è pronto per il secondo appuntamento italiano del Mondiale. Si disputerà, infatti, il Gran Premio di, ottava tappa della stagione pere MX2, per una domenica assolutamente da non perdere. Sul tracciato di Riola Sardo, infatti, le due classi metteranno in palio altri 50 pesantissimi punti per la classifica generale. Pensando soprattutto alla classe regina, la situazione potrebbe già andare a definirsi in larghissimo anticipo viste le assenze di numerosi big. Tim Gajser, infatti, dopo le tre doppiette consecutive tra Trentino, Lettonia e Maggiora, è volato a quota 336 punti contro i 255 di Maxime Renaux, i 231 di Jeremy Seewer ed i 220 di Jorge Prado. Nella MX2, invece, impazza il duello tra Jago Geerts (291 punti) e Tom Vialle distante solamente 6 lunghezze. IN TV – Tutte le manche di ...